У СБУ кажуть про ураження ангарів з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму

На військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму уражено ангари з винищувачами, йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

«Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами», – зазначили у відомстві.

У спецслужбі кажуть, що підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

«За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації», – повідомили в СБУ.

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел. Влада РФ наразі дану інформацію не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

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Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.