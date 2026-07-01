Зеленський підтвердив удари по НПЗ в Уфі та стратегічному об’єкту російського ВПК у Пензі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтопереробному заводу в Уфі і стратегічному об’єкту російського ВПК у Пензі.

«Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – наголосив Зеленський.



Крім того, за словами президента, українська зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке сили застосовують для ударів по українських містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.



«Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу далекобійну влучність», – наголосив Зеленський.

Раніше проєкт ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу писав,що в російській Пензі під час атаки безпілотників, ймовірно, був уражений АТ «Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань» (НДІФІ), який розробляє обладнання для ракетно-космічної техніки.

За даними аналітиків, геолокація відеозаписів, опублікованих місцевими жителями, свідчить, що одним із атакованих об’єктів став саме НДІФІ. Один із роликів був знятий біля монумента «Глобус», інший – біля будівлі Центрального банку РФ на вулиці Кірова, 62.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко згодом підтвердив атаку безпілотників на регіон. Спочатку він повідомив, що уламки дронів начебто пошкодили лінії електропередач та впали на недобудовану будівлю. Згодом уточнив, що Пенза зазнала атаки БПЛА, зазначивши, що, «за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає».

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел. Українські військові удар дронами по Пензі наразі не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

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Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.