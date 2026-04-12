Генштаб ЗСУ повідомив про 55 боїв на фронті – попри оголошене великоднє перемир’я

Російські війська продовжують атакувати українських військових, попри оголошене великоднє перемир’я – у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що від початку доби було 55 атак агресора.

За даними штабу, сили РФ обстрілюють прикордонні райони, зокрема, на Сумщині атак зазнали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

На Покровському напрямку з початку доби противник 14 разів намагався потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія продовжується.

На Костянтинівському напрямку було 11 російських атак біля Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Новопавлівки та Кучерів Яр, а на Гуляйпільському було дев’ять атак у бік позицій ЗСУ біля Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.

Також російські війська продовжують свої штурми на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Читайте також: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно «дзеркально» – Зеленський

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 квітня на доручення президента визначив завдання Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Припинення вогню має тривати на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.



