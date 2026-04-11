Генштаб ЗСУ зафіксував 469 порушень Росією режиму припинення вогню

Від початку доби 11 квітня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів FPV-дронами», – йдеться в зведенні.

За даними Генштабу, російська армія завдала загалом 57 авіаційних ударів, скинула 182 керовані авіабомби, задіяла 3 928 дронів-камікадзе та здійснила 2 454 обстріли населених пунктів і українських позицій.

Зокрема, чотири боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Російські загарбники п’ять разів штурмували на Південно-Слобожанському напрямку.





Сили оборони відбили три російських штурми на Куп’янському напрямку, шість на Лиманському і одну на Слов’янському.

Також штаб звітує про відбиття 19 російських штурмів на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Російська армія чотири рази намагалася покращити своє положення на Олександрівському напрямку, ще чотири сутички мали місце на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські війська проводили «три марні штурмові дії» в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Раніше Генштаб заявив, що буде дотримуватися великоднього припинення вогню за принципом дзеркального реагування: Сили оборони «мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора».

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. Президент також повідомив, що Україна передала США відповідний запит.

Пезидент Росії Володимир Путін оголосив «Великоднє перемир’я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, повідомив Кремль увечері 9 квітня. Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках», проте військам слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Путін 2025 року на Великдень в односторонньому порядку оголошував про припинення бойових дій на півтора дні. Тоді сторони конфлікту звинувачували одна одну в численних порушеннях, при цьому інтенсивність бойових дій у цей час значно знизилася.