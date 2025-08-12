Генштаб ЗСУ: минулої доби на фронті було 168 боїв, майже пів сотні – Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті було 168 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.



За зведенням, війська РФ дещо посилили свої атаки на Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.



На Новопавлівському напрямку також тривають інтенсивні бої, де Сили оборони відбили 24 атаки на позиції українських військ. На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів, де намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

Також війська РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: У липні Росія захопила на Донеччині понад 500 кв. км – розвідка Британії

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 11 серпня зазначав, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк та Паньківку (обидва на схід від Добропілля). В ISW вказують, що називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно, хоча російські війська, ймовірно, прагнуть перетворити свої тактичні просування на прорив оперативного рівня в найближчі дні.

Аналітики зазначають, що наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська.



