Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб звітує про 263 боєзіткнення на фронті за минулу добу

Українські військовослужбовці стріляють з гранатомета РПГ-7, встановленого на безпілотному наземному роботизованому комплексі, під час випробувань на полігоні поблизу лінії фронту. Запорізька область, 10 квітня 2026 року
Українські військовослужбовці стріляють з гранатомета РПГ-7, встановленого на безпілотному наземному роботизованому комплексі, під час випробувань на полігоні поблизу лінії фронту. Запорізька область, 10 квітня 2026 року

За минулу добу, 15 травня, на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБів та здійснив 57 обстрілів, зокрема один - із РСЗВ. Зафіксована одна ворожа штурмова дія. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лимана, Синельникового і Вовчанських Хуторів», – зазначили у Генштабі.

За даними командування, на Лиманському напрямку сили РФ 13 разів намагались вклинитися в оборону, атакуючи в районах Ставків, Зарічного, Ямполя, Нового Миру, Озерного та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лимана і Діброви.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Іллінівки, Плещіївки, Софіївки, Вільного, Степанівки, Торецького, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького і Миколайпілля», – кажуть у Генштабі.

Крім того у зведенні командування йдеться про те, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій російської армії в бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.


Форум

XS
SM
MD
LG