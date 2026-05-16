Генштаб звітує про 263 боєзіткнення на фронті за минулу добу

За минулу добу, 15 травня, на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБів та здійснив 57 обстрілів, зокрема один - із РСЗВ. Зафіксована одна ворожа штурмова дія. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лимана, Синельникового і Вовчанських Хуторів», – зазначили у Генштабі.

За даними командування, на Лиманському напрямку сили РФ 13 разів намагались вклинитися в оборону, атакуючи в районах Ставків, Зарічного, Ямполя, Нового Миру, Озерного та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лимана і Діброви.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Іллінівки, Плещіївки, Софіївки, Вільного, Степанівки, Торецького, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького і Миколайпілля», – кажуть у Генштабі.

Крім того у зведенні командування йдеться про те, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій російської армії в бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.



