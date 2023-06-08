Мінус 730 військових, 18 танків та майже 30 артсистем – Генштаб ЗСУ втрати РФ за добу

Росія минулої доби втратила 730 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 212 760 осіб, повідомляє вранці 8 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Москва також має такі втрати техніки:

танки – 3891 (+18 за минулу добу)

бойові броньовані машини – 7576 (+16)

артилерійські системи – 3668 (+28)

РСЗВ – 595 (+1)

засоби ППО – 355 (+3)

літаки – 314

гелікоптери – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3234 (+15)

крилаті ракети – 1171

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6384(+35)

спеціальна техніка – 500 (+8)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.