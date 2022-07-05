Генштаб: війська РФ намагаються взяти під контроль Білогорівку і дорогу Бахмут – Лисичанськ

Російські військові на Донецькому напрямку основні зусилля зосереджують на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ і спробах захопити населений пункт Білогорівка, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку, за повідомленням, загарбники намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли з артилерії зафіксували поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. ЗСУ успішно відбили штурмові дії в районі Краснопілля, повідомили у Генштабі.

«На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, за підтримки артилерії й оперативно-тактичної авіації російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої там тривають.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки», – йдеться у зведенні.

«На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова», – додали у Генштабі.

У командуванні кажуть, що продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі, «за наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління й оповіщення».

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.