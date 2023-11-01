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Генштаб: на фронті за добу було 43 зіткнення, ЗСУ збили три ракети Х-59

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки сил РФ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках
За даними Генштабу, українські військові відбили атаки сил РФ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнення, оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три керовані авіаційні ракети Х-59 і 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ракети і 18 ударних БпЛА. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки сил РФ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

Напередодні у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх в’язнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти.

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