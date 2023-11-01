Генштаб: на фронті за добу було 43 зіткнення, ЗСУ збили три ракети Х-59

Протягом доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнення, оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три керовані авіаційні ракети Х-59 і 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ракети і 18 ударних БпЛА. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові відбили атаки сил РФ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

Напередодні у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Шторм-Z», складені переважно з колишніх в’язнів, у виснажливих фронтових атаках піхоти.