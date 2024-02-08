Генштаб: за добу на фронті було 52 боєзіткнення, ситуація – складна

Протягом доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог активно застосовує авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки… Загалом ворог завдав 13 ракетних і 54 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові за добу відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 17 – у районі Авдіївки.

Раніше сьогодні розвідка Великої Британії заявила, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак.

«Росія продовжує атакувати південно-східні околиці міста, де точаться вуличні бої. За останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання», – йшлося в повідомленні.

У британській розвідці зауважили, що за останні чотири тижні по українських позиціях в Авдіївці було випущено близько 600 керованих боєприпасів тактичної авіації, а кількість російських авіаударів збільшилася з 30 до 50 на день 5 лютого 2024 року, що на 66 відсотків більше, ніж за останні два тижні.



Проте, як зауважують у розвідці, російські винищувачі змушені запускати боєприпаси на велику відстань, що знижує їхню точність через постійну загрозу з боку української протиповітряної оборони.

«Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних кількох тижнів, інтенсивно використовуючи тактичну авіацію на підтримку своїх зусиль», – додали у Міноборони Британії.

Генштаб ЗСУ останнім час звітував про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

Проєкт DeepState пізно ввечері 5 лютого повідомив про черговий «надзвичайно важкий день» на півночі Авдіївки. За даними аналітиків, ситуація в місті погіршується: російська армія фокусується на закріпленні та насиченні особовим складом район «старої Авдіївки» і дачне селище біля Авдіївського коксохіму (АКХЗ).

Згодом проєкт оновив карту бойових дій: загарбники зайняли кілька будинків біля АКХЗ.