Генштаб: за добу на фронті було 98 боєзіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав три ракетних і 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові і приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

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У командуванні повідомили, що українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 33 – на Авдіївському напрямку, 35 – на Мар’їнському, 14 – на Бахмутському.

Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».