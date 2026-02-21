На фронті від початку доби відбулось 121 бойове зіткнення – Генштаб

Від початку доби 21 лютого на фронті відбулось 121 бойове зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема двічі - із застосуванням РСЗВ. Окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Дворічанське. Боєзіткнення триває», – кажуть у командуванні.

У Генштабі кажуть, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбивали шість атак РФ у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Одна штурмова дія триває.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки», – зазначили у Генштабі.

У командуванні зазначили, що на Покровському напрямку російські військові здійснили 27 атак.

«За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають», – підсумували у командуванні.

19 лютого проєкт DeepState повідомив, що російська армія просунулася біля Никифорівки на схід від Слов’янська, біля Неліпівки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Слов’янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ.

Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

