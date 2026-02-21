Сили РФ атакували Костянтинівку, загинула жінка – влада

Російські військові у суботу, 21 лютого, атакували Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

«Сьогодні вранці, 21 лютого, ворог здійснив обстріл міста зі ствольної артилерії. Снаряди розірвалися поблизу житлового будинку, внаслідок чого суттєво пошкоджено та частково зруйновано фасад будівлі. На жаль, цей обстріл став фатальним для однієї місцевої жительки», – написав Горбунов.

За словами місцевого чиновника, жінка зазнала тілесних ушкоджень, несумісних із життям, і померла на місці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



