ОВА: на Одещині близько 90 тисяч абонентів залишаються без світла

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що на Одещині близько 90 тисяч абонентів перебувають без електропостачання.



«Найбільш складна ситуація після обстрілів критичної інфраструктури. До двох діб велика кількість абонентів у нас перебуває без світла – десь близько 90 тисяч. Було багато абонентів без тепла – на вечір 18 лютого 50 тисяч без тепла», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, частину котелень запустили альтернативними систем живлення.

Кіпер зазначив, що зараз частково знеструмлені Одеса та Одеський район.

У Міненерго cьогодні повідомили, що на Одещині після попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація залишається складною – відновлювальні роботи тривають.



Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.