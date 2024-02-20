Суд у Москві залишив під арештом американського журналіста Евана Гершковича

У Росії Московський міський суд відхилив апеляцію на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну арешту й залишив під вартою американського журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича. Про це повідомляє пресслужба судів Москви.

26 січня 32-річному журналісту продовжили термін утримання під вартою до 30 березня. Захист Гершковича намагався оскаржити це рішення.

Раніше президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону натякнув на готовність обміняти Гершковича на Вадима Красікова (він же Вадим Соколов), імовірно, співробітника російських спецслужб, довічно засудженого в Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Евана Гершковича затримали 29 березня 2023 року в Єкатеринбурзі. Наступного дня ФСБ Росії заявила, що журналіста заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Як заявили у російській спецслужбі, журналіст, «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

Гершкович і The Wall Street Journal відкидають висунуті звинувачення. Видання неодноразово вимагало негайного звільнення журналіста. Білий дім називав звинувачення «сміховинними», а президент Байден характеризував затримання журналіста як «абсолютно незаконне».