У Херсонській області троє людей загинули внаслідок російського обстрілу 2 травня – прокуратура

Троє людей загинули, ще пʼять зазнали поранень унаслідок обстрілу, який російські війська здійснили 2 травня по Херсону та кількох селах у Білозерській громаді Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)», – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, сили РФ здійснили артилерійський обстріл та завдали авіаударів.

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Херсон і правобережна частина Херсонської області були звільнені Збройними силами України в листопаді 2022 року. Відтоді сили РФ регулярно обстрілюють обласний центр та інші населені пункти.