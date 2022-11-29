Російський «глава уряду» Херсонської області повернувся до Калінінграда

Губернатор російської Калінінградської області Антон Аліханов підписав указ про повернення на посаду свого заступника Сергія Єлісєєва, який раніше працював «головою уряду» анексованої частини Херсонської області.

Єлісєєва призначили на посаду в окупаційній адміністрації на початку липня 2022 року. До цього він служив в органах ФСБ та працював в уряді Калінінградської області. З липня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови обласного уряду – керівника апарату уряду. Тепер його відновлено на цій же посаді.

Наприкінці вересня Кремль оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. 11 листопада російські війська залишили Херсон, який був єдиним обласним центром України, захопленим Росією після початку повномасштабного вторгнення.