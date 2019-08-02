На Херсонщині горить ліс, пожежу локалізували – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про локалізацію лісової пожежі у Збур’ївському лісництві Херсонської області.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу поблизу села Нова Збур’ївка надійшло вдень 2 серпня, її вдалося локалізувати на площі 5,1 гектара.

До ліквідацїі залучили 20 одиниць техніки та 62 людини.

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«На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС України в Херсонський області на чолі з полковником Сергієм Чорним. Рятувальники продовжують здійснювати проливку осередків вогню», – йдеться в повідомленні служби.

Рятувальники неодноразово попереджали про високий рівень пожежної небезпеки, зокрема і в Херсонській області.