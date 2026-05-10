Міністр культури підтримала ідею встановлення пам’ятника гетьману Мазепі в Києві

Міністр культури Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам’ятника гетьману України Івану Мазепі в Києві. Про це йдеться в статті Радіо Свобода «Маркер деколонізації». Чому в Києві досі немає пам’ятника гетьману Івану Мазепі?» про дискусії щодо увіковічнення пам’яті гетьмана в столиці.

«Іван Мазепа – це величезний меценат і важлива постать для історії України. І на щастя, ця постать була зараз правильно переосмислена. І відповідно, пам’ятник такій важливій особі – це справа, яка є непростою, вона має бути обговорена в культурній спільноті і на політичному рівні. Ми працюємо на тим, щоби він був достойно представлений, – сказала Бережна в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Особисто я, звичайно, підтримую, щоб був такий пам’ятник у Києві. Працюємо над цим», – додала вона.

В Києві з кінця 19-го століття на Софійській площі стоїть пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому, а вже в незалежній Україні на 300-річчя Конституції Пилипа Орлика було відкрито пам’ятник гетьману-вигнанцю біля будівлі Конституційного суду.

В Україні повноцінний пам’ятник Мазепі існує лише в Полтаві, але в кількох населених пунктах, включно з Черніговом, є погруддя Мазепи.

Також вже кілька років не вирішується питання встановлення бюсту Мазепи біля Свято-Успенського собору в Києво-Печерській лаврі, хоч він вже виготовлений.

Росія вже кілька століть намагається очорнити ім’я Мазепи, який уклав союз з шведським королем Карлом ХІІ, прагнучи зробити Гетьманщину самостійною європейською державою.

Цьому задуму завадила поразка Карла ХІІ та Мазепи під Полтавою в 1709 році.