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06 Грудень 2018, Київ 17:02
Новини | Політика

Фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» вивозять із Криму – адвокат

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Фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура й Узеіра Абдуллаєвих, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону, повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Він додав, що 12 грудня в Північно-Кавказькому окружному військовому суді почнеться процес із розгляду їхньої справи.

Як Москва залякує мусульман в Криму | Крим.Реалії ТБ (відео)
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Як Москва залякує мусульман в Криму | Крим.Реалії ТБ (відео)

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12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.

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