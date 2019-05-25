Обвинувачені у «справі Хізб ут-Тахрір» про умови в СІЗО – сирість, миші і туалет без дверей

Обвинувачені у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» розповіли про умови утримання в СІЗО Ростовської області Росії. Як передає сайт Крим.Реалії, подробиці зі слів в’язнів повідомила кримська юристка Ельвіна Семедляєва на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«В камерах холодно, сиро, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 сантиметрів, немає вентиляції і дверей в туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити. Цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяють навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон. Немає необхідних медикаментів, а дієтичні норми не враховуються», – розповіла Семедляєва.

Юрист підкреслила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов. Також, як і відмови слідчих в побаченні арештантів з родичами і неврахування їх релігійних потреб.

«У них немає Корану, молитовного килимка, є труднощі у визначенні часу молитов. Розклад намазу, який їм відправили родичі, чомусь не дійшов. Коран та інша ісламська література не призначена, оскільки в СІЗО немає людини, яка розуміє арабську і може сказати, чи допустимий Коран в камері», – зазначила Семедляєва.

Коментарів представників російської пенітенціарної системи з приводу умов утримання в СІЗО обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір» наразі немає.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв і кримський татарин, мусульманин Едем Смаїл. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі« Хізб ут-Тахрір».