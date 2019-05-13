У Росії залишили під арештом чотирьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Таганрозький міський суд в Ростовській області Росії 13 травня продовжив запобіжний захід чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманих під час масових обшуків в анексованому Криму 27 березня.

Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджіт Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов будуть перебувати в СІЗО до 15 серпня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Все було стандартно і шаблонно: набори чергових фраз про необхідність продовження запобіжного заходу і утримання в СІЗО через допит 15 свідків і проведення ряду слідчих заходів. Єдине клопотання, яке було задоволене за цей процес – допуск родичів на оприлюднення», – розповів Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

Він додав, що судове засідання було закрите нібито через те, що буде оголошуватися інформація, що є таємницею слідства. Однак інші аналогічні засідання, які проходять зараз в Ростові-на-Дону, відбуваються у відкритому режимі.

Засідання в Таганрозі проходило в закритому режимі з ініціативи прокурора Артура Ширяєва, активісти і родичі заарештованих не змогли потрапити до суду.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 16 квітня продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим під час масових обшуків 27 березня в Криму.