Український проєкт «Хочу жити» допомагатиме політвʼязням із Росії

Український проєкт «Хочу жити», який допомагає російським військовослужбовцям добровільно здатися в полон, оголосив про програму для російських політвʼязнів, які зазнали переслідувань за свою антивоєнну позицію чи підтримку України.

Родичам репресованих, які хочуть визволити своїх близьких із російських колоній та СІЗО, пропонують писати на електронну пошту проєкту. Його творці планують ініціювати передачу політвʼязнів в Україну через процедуру обміну або «іншими способами» з подальшою можливістю забезпечення політичного притулку. Також вони обіцяють «юридичний супровід» у питаннях, повʼязаних із виїздом із Росії.

Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада розпочала переслідування громадян за антивоєнні виступи та висловлювання. За даними правозахисного проєкту «ОВД-Інфо», за антивоєнну позицію були затримані понад 20 тисяч росіян.

У березні 2022 року в Росії були запроваджені закони про кримінальну та адміністративну відповідальність за так звані фейки про російську армію та дискредитацію її дій. Фейками та дискредитацією російська влада вважає будь-яку точку зору, відмінну від позиції Кремля та Міноборони Росії. За цими статтями влада порушила вже майже сімсот кримінальних справ. Десятки громадян засуджені до тривалих термінів увʼязнення.