Зеленський призначив нового голову Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва. Указ про це оприлюднений на сайті президента 24 квітня.

Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський сьогодні зустрівся з Федорівим і «наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області».

За даними Офісу президента, уродженець Івано-Франківської області Віталій Федорів від 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

4 лютого тодішнього голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, який працював на цій посаді від серпня 2019 року, призначили віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

У березні Шмигаль став прем’єр-міністром України.