Голова МЗС Латвії у День Росії побажав РФ поразки у війні проти України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у День Росії, який відзначають 12 червня, побажав їй поразки у війні проти України.

«Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави», – написав голова МЗС Латвії у твітері з хештегом «День Росії 2022».

У десятках міст у різних країнах світу 12 червня заплановані вуличні акції проти російської агресії в Україні.

У Москві група анонімних художників влаштувала на День Росії антивоєнну акцію біля будівлі Міністерства оборони РФ. На Фрунзенській набережній був вивішений російський триколор із написом «Сьогодні не мій день». Червона фарба з триколору «стікає» вниз.

В отриманому Радіо Свобода повідомленні організаторів акції йдеться про те, що ухвалення декларації про суверенітет Росії 12 червня 1990 року запустило процес розпаду СРСР, проте зараз російська влада «хоче повернути час назад, відчужуючи території сусідніх держав».

«Сьогодні – просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо – стане днем незалежності від імперських амбіцій», – йдеться у повідомленні.