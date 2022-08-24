Голова МЗС Португалії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув до Києва 24 серпня в День Незалежності України. Він повідомив про це у твітері.

«Маю честь бути в Києві в день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я приношу послання солідарності й політичної, військової, фінансової і гуманітарної підтримки», – написав він.

Міністр заявив, що Україна може розраховувати на повну підтримку і солідарність Португалії.

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Крім того, сьогодні виповнюється рівно пів року від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як заявила раніше сьогодні в своєму щоденному звіті британська розвідка, через шість місяців війна для Росії «виявилася і дорогою, і стратегічно шкідливою».