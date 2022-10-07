Голова ОВА: через обстріли Сумщини загинув місцевий

Російські війська протягом доби 7 жовтня випустили 84 боєприпаси по Сумській області, повідомив голова обласної військової області Дмитро Живицький.

Серед них: міни, снаряди та ракети, випущені з гвинтокрилів над територією Росії, уточив він.

Зокрема, під вогонь потрапили Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

«Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії. Також під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний місцевий цивільний чоловік», – повідомив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.