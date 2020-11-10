ОП: на Закарпатті за підозрою в хабарництві затримали обраного від «Слуги народу» голову ОТГ 

На Закарпатті Служба безпеки України затримала новообраного від владної партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ, якого підозрюють у вимаганні хабара, повідомили 10 листопада в Офісі президента.

«Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію й інші злочини, точно залишились у минулому. Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись і підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції. Усі мають бути рівними перед законом», – йдеться в заяві.

У СБУ повідомили, що викрили голову однієї з об’єднаних територіальних громад у Закарпатській області на отриманні грошей із корупційних схем у сфері відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури регіону.

«Посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови посадовець погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі «відкату» посадовець залучив свого знайомого як посередника», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що затримали і посередника.

З ініціативи президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня в Україні проводили також опитування, одне з питань якого стосувалося ідеї довічного ув’язнення за «корупцію в особливо великих розмірах».