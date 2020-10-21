«Нових ідей немає» – експрем’єр Гончарук про щорічне послання Зеленського

Значна часина тих досягнень, про які звітував Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради, були реалізована або розпочата під час першого пів річчя каденції президента і, зокрема, під час роботи попереднього уряду, сказав експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук у прямому ефірі Радіо Свобода.

За словами Гончарука, зараз реформи просуваються у тих напрямках та сферах, де працюють люди з його уряду.

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«Правда, за цей рік є про що говорити (в плані досягнень – ред). Але той старт, який був узятий у першому пів річчі моїм урядом і людьми, які працювали разом з нами, зараз дає можливість президенту звітувати про реальні зроблені речі. Але останні пів року, прикриваючись коронавірусом та коронакризою, всі ці речі згорнуті, окрім тих сфер, де лишилися люди, з, умовно, нашої першої команди», – сказав Олексій Гончарук.

Як приклад успішних реформ, які продовжують втілюватися, Гончарук відзначив приватизацію, цифровізацію та реформи у сфері юстиції.

«Президент говорив про те, що позакривали зали гральних автоматів , позакривали нелегальні заправки, (запустили– ред.) ринок землі. Але все це було запрограмоване у першому пів річчі, а зараз тренд такий, що нових ідей немає. І зараз ті речі, які були розпочаті, наприклад, у сфері освіти, зараз потихеньку згортаються, це перше. Друге, що важливо розуміти, ми поступово втрачаємо довіру міжнародних інститутів. Міжнародні інституції отримують суперечливі сигнали про те, що домовленості не виконуються. Ми всі бачимо реальну ситуацію з корупцією, з судовою системою – там кінь не валявся і досі. І те, що там зараз орудують люди, які близькі до Портнова – це не може не лякати», – сказав Олексій Гончарук.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту «про внутрішнє і зовнішнє становище України».