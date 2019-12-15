В Гонконгу відбуваються акції напередодні зустрічі Лем із Сі Цзіньпінем

Окремі групи протестувальників зібралися в торговельних центрах Гонконгу 15 грудня напередодні зустрічі лідерки цього регіону Кері Лем із президентом Китаю Сі Цзіньпінем, повідомляють міжнародні ЗМІ.

Протестувальники вступають у поодинокі сутички з поліцією. Як повідомляє Reuters, у кількох торговельних центрах, де перед Різдвом традиційно багато відвідувачів, провели акції групи людей у чорному одязі та масках, які вигукували «Боріться за свободу» та «Поверніть нам правосуддя».

В одному з таких центрів поліція застосувала перцевий спрей, щоб розігнати учасників акції.

Керрі Лем відбула до Пекіна напередодні 14 грудня. Це її перший візит до столиці Китаю після місцевих виборів, на яких прокитайські сили зазнали поразки.

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Планується, що Лем зустрінеться з Сі Цзіньпінем та обговорить з представниками влади Китаю політичну і економічну ситуацію в Гонконгу.

Масові протести в Гонконзі тривають від червня. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів. Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Одна людина загинула.