Десятки тисяч жителів Гонконгу вийшли на узгоджену владою акцію

Десятки тисяч протестувальників вийшли на новий мітинг у центрі Гонконгу 8 грудня. Це перша з початку серпня демонстрація, дозволена владою. Вона приурочена до Дня прав людини, який відзначають 10 грудня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Активісти пройшли за узгодженим з поліцією маршрутом. У руках жителі Гонконгу несли плакати з написами «Геть сльозогінний газ», «Жорстоких поліцейських – до правосуддя», «За свободу і демократію». Організатором мітингу виступає опозиційний рух «Громадянський фронт за права людини».

Правоохоронні органи попередили організаторів, що мітинг має бути мирним і завершитися не пізніше 22:00 (16:00 за Києвом). Поліція не виключає, що до ходи приєдналися радикальні активісти, які можуть зійти з узгодженого маршруту і спробувати влаштувати заворушення.

Перед початком антиурядової акції поліція заявила про арешт 11 осіб. У них вилучили зброю, це переважно армійські ножі.

Масові протести в Гонконзі тривають від червня. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів. Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Одна людина загинула.