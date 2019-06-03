ГПУ відкрила кримінальне провадження проти голови ДБР – Лисенко

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження на голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко. За його словами, таким чином прокуратура зреагувала на заяву голови Ради громадського контролю ДБР Максима Болдіна та секретарки Ради Надії Корінної.

Заявники, уточнює Лисенко, звинувачують Трубу в умисному невиконанні рішення суду, яке набрало законної сили, службовій недбалості, зловживанні службовим становищем і розголошенні даних досудового розслідування.

«Здійснення досудового розслідування кримінального провадження цього ж дня (3 червня 2019 року – ред.) доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, визначено з числа працівників Генеральної прокуратури України», – повідомив Лисенко.

У ДБР цю інформацію наразі не коментували.

Роман Труба очолив Державне бюро розслідувань у листопаді 2017 року.

У березні 2019 року ДБР повідомило про понад п’ять тисяч кримінальних проваджень, більшість із них – проти працівників правоохоронних органів.