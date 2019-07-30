Гройсман: у Порошенка вже все позаду

П’ятий президент України Петро Порошенко «не зробив для себе висновків», заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що в колишнього голови держави «все позаду».

«Прочитав інтерв’ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним», – написав Гройсман.

Він висловив жаль, що Порошенко «великою надією і підтримкою людей пожертвував заради своїх приватних інтересів».

«Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений – в України все ще попереду», – написав Гройсман.

У квітні Володимир Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Петро Порошенко – 24,45%.

На дострокових парламентських виборах п’ятий президент очолив виборчий список «Європейської солідарності», яка посіла четверте місце і здобула 25 місць у Верховній Раді.

«Партія Українська стратегія Гройсмана» отримала на виборах 2,41% та не потрапила до парламенту.

В інтерв’ю «Українській правді» Порошенко, говорячи про рішення Гройсмана іти на вибори самостійно, сказав: «Чи було право у Володимира зробити цей вибір? Було. Чи схвалюю я цей вибір? Ні. Я вважаю, що з політичної точки зору, це було самогубство. Але чи має він право на цей вибір? Очевидно, так». Порошенко додав, що прем’єру не допомогла критика експрезидента.

У 2014 році Гройсман обрався народним депутатом за списками партії «Блок Петра Порошенка» і став головою Верховної Ради. У квітні 2016 року Гройсмана призначили прем’єр-міністром.