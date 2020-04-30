Гроза та вітер: в ДСНС попереджають про погіршення погоди

В більшості регіонів України 30 квітня очікуються грози та пориви вітру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«Вдень 30 квітня у місті Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, на більшій частині країни пориви вітру 15-20 метрів на секунду (І рівень небезпечності)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

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Крім того, рятувальники очікують грози в Києві, сильного дощу на Закарпатті і поривів вітру швидкості 15-20 метрів на секунду.

За даними Гідрометцентру, гроза та вітер очікуються в західних та центральних областях, а також в Одеській. На сході та півдні прогнозується вітер від 15 до 24 метрів на секунду.