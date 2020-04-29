У ДСНС розповіли деталі нової пожежі на Житомирщині

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 28 квітня надійшла інформація, що в Олевському районі Житомирської області на території Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

«Станом на 7-му годину 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Перганського лісництва у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучені 201 особа та 39 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що вже скинули 64 тонни води на зону загорання.

Днями у ДСНС повідомляли про чотири осередки тління у Житомирській області, з якими продовжують боротися пожежники. МВС розглядало підпали як версію походження пожеж у Житомирській області.