ДСНС попереджає про грозу в Києві

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу в Києві.

«За даними «Укргідрометцентру», 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (І рівень небезпечності). Також 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України», – заявили в ДСНС.

«Укргідрометцентр» прогнозує, що в південній частині країни температура повітря коливатиметься від 29 до 32 градусів, в інших регіонах – від 23 до 28 градусів.