В.о. директора Голосіївського парку звинувачують у хабарництві – адвокатка вважає справу «замовною»

Виконувача обов’язків директора Національного природного парку «Голосіївський», екоактивіста Андрія Хрутьбу звинуватили в хабарництві, щоб завадити йому брати участь у конкурсі на посаду директора – таку позицію висловила в коментарі Радіо Свобода його адвокатка Олена Кононець.

Про це вона розповіла за підсумками засідання суду, на якому Хрутьбі обирали запобіжний захід – суд помістив його під нічний домашній арешт.

Кононець заперечує, що дії її підзахисного мають будь-які ознаки складу злочину.

«Знаючи, що в Андрія дуже велика підтримка громадськості, людей, які йому вірять, довіряють і бачать те, що він робить взагалі для парку і не тільки для парку, і для молоді, бо просвітницькою діяльністю також він займається – це було зроблено навмисно, щоб усунути його від конкурсу, щоб він не подавався на конкурс директора», – впевнена вона.

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Крім того, юристка вказує на ймовірні порушення під час затримання очільника парку: за її словами, Хрутьбі не надали одразу адвоката від слуби безоплатної правової допомоги, що є порушенням права на захист.

«На той час, коли його затримали, близько двох-трьох годин був відсутній адвокат, працівники повинні були викликати безкоштовного захисника, але вони викликали безкоштовного захисника з (Центру – ред.) безоплатної правової допомоги десь приблизно через дві-три години. Тому, скажімо, порушення було. А фактично затриманий він був об 11 годині ранку. Підозра вручалася йому і захиснику з безоплатної правової допомоги вночі, під ранок», – розповіла Коненець.

Вона також розкритикувала сутність обвинувачення, зазначивши, що зможе конкретніше його коментувати після того, як детальніше вивчить матеріали справи та поспілкується зі своїм клієнтом.

Коментуючи заяву ДБР про те, що Хрутьба нібито отримав хабаря за дозвіл розмістити в парку мотузкову доріжку, юристка вказала на те, що спершу треба з’ясувати, чи він взагалі мав такі повноваження, адже наразі є тимчасовим виконувачем обов’язків.

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«По матеріалам там взагалі нічого, немає складу злочину, взагалі. Я навіть сьогодні сказала і в суді, і потім, що де стаття 386, частина 3 – за отримання хабаря – де Андрій і де Державне бюро розслідувань? Це взагалі насмішка. Справа буде розбита вщент, бо немає складу злочину, з того, що я побачила в матеріалах», – стверджує вона.

Кононець зауважує, що обвинувачення клопотало про арешт очільника Голосіївського парку на 60 діб без права внесення застави.

«Я, до речі, прокурору з цього приводу ставила питання. Він зрозумілого також нічого не зміг відповісти мені. Я кажу: навіть шахраям, за розбій, крадіжки надають право альтернативи, застави, а тут навіть альтернативи не було. Знову ж таки, це заказне», – переконана адвокатка.

Вона додала, що захист планує оскаржувати повідомлення про підозру, але наразі ще не вирішив остаточно, чи буде подавати апеляцію на відносно м’який запобіжний захід, хоча припускає і такий сценарій.

Згідно з реєстром юридичних осіб, директором національного парку «Голосіївський» досі вказаний Вячеслав Потапенко. Втім, як повідомляє Кононець із посиланням на оточення Хрутьби, він виконує обов’язки директора парку щонайменше місяць. Конкурс на нового очільника лісопаркової зони ще не оголошений.

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Напередодні Державне бюро розслідувань заявило про затримання виконувача обов’язків директора комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», а також виконувача обов’язків директора Національного природного парку «Голосіївський» Андрія Хрутьби під час отримання ними хабарів.

Їх підозрюють у тому, що вони «вимагали від місцевого підприємця хабарі за дозволи на розміщення мотузкового парку на території лісопаркової зони на вулиці Генерала Матикіна у Києві». Зокрема, Хрутьбу звинувачують у вимаганні 54 тисяч гривень. Ця стаття передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання Хрутьби викликало резонанс у середовищі екоактивістів Києва, які висловили сумнів у його причетності до корупційних дій. Група людей прийшла під Голосіївський суд 27 травня на його підтримку.