Грузія: суд звільнив під заставу чоловіка, затриманого після конфлікту з туристкою

Суд у грузинському Телаві 21 липня звільнив під заставу молодого чоловіка, заарештованого в зв’язку з інцидентом у готелі «Маєток Агарані», повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Після наради на місці суддя Тамар Капанадзе призначила заставу в розмірі 5000 ларі (це приблизно 1,9 тисячі доларів США) для обвинуваченого Георгія Чігладзе. Його звільнили в залі суду.





Чігладзе, коментуючи конфлікт, заявив, що шкодує про нього:

«Я шкодую про цей злочин, який стався... Я не мав наміру, щоб це закінчилося так».

За словами адвоката Чігладзе, готель «Агарані», де стався інцидент, висловив намір сплатити заставу за затриманого.

Як передає видання Sova, адвокат Лаша Капанадзе заперечив, що конфлікт спровокувала російська мова. За його словами, причиною стала провокаційна поведінка:

«Ми поважаємо всіх гостей, але й гості не повинні влаштовувати провокації».

Водночас у Тбілісі 20 липня відбувся марш на підтримку Чігладзе. Учасники, зокрема, скандували «Слава Україні» та висловлювалися проти російського впливу в Грузії.

Конфлікт між групою туристок, які прибули до Грузії з Туреччини, гостями весілля в одному з готелів міста Телаві на сході Грузії викликав широкий резонанс.

У готелі, де зупинилися п’ятеро жінок, того дня проходило весілля. Як саме почався конфлікт між гостями весілля та компанією жінок, достеменно невідомо, але поширене в Instagram відео зафіксувало момент, коли до номера туристок увірвався чоловік, який заявив, що вони зіпсували весілля його брата, після чого вдарив одну з них, Альону Нестерюк, в обличчя.

Автори відео стверджували, що причиною нападу стала російська мова. Натомість учасники весілля пов’язують конфлікт із поведінкою туристок. Згодом Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що, за показами свідків, іноземні туристки з балкона ображали гостей весілля та вилили воду на музичне обладнання. Після цього між сторонами виник конфлікт, під час якого Георгій Чігладзе завдав жінці тілесних ушкоджень.

За грузинським законодавством, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.