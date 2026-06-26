Колишній голова Бєлгородської області Гладков став послом Росії в Абхазії

Колишнього губернатора Бєлгородської області Росії В’ячеслава Гладкова призначили послом у самопроголошеній республіці Абхазія. Росія визнає незалежність Абхазії, переважна більшість країн світу вважає її сепаратистським регіоном Грузії.

Указ про призначення Гладкова підписав президент Росії Володимир Путін, він опублікований на порталі правових актів, передає російська служба Радіо Свобода.

Гладков очолював Бєлгородську область на момент початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Відтоді він перебуває під санкціями Великої Британії та Сполучених Штатів.

На посаді губернатора Гладков активно коментував у соцмережах події в регіоні, в тому числі українські удари по ньому, і набув федеральної популярності. На тлі перебоїв із доступом до Telegram та інших цифрових сервісів у Бєлгородській області Гладков був одним із небагатьох чиновників, який підтримав скарги росіян на проблеми зі зв’язком. У квітні джерела різних медіа почали повідомляти про його майбутню відставку, тоді ж з’явилися повідомлення про те, що йому запропоновано пост посла в Абхазії.

13 травня Гладков пішов у відставку, як стверджувалося, за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави регіону призначено Олександра Шуваєва – учасника війни з Україною та колишнього заступника губернатора Іркутської області. З 14 травня Гладков нічого не писав у соцмережах, він також не коментував своє нове призначення.