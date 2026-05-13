Путін відправив у відставку губернаторів двох прифронтових областей РФ

Відправлений у відставку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Лідер РФ Володимир Путін прийняв відставки губернаторів двох прифронтових областей – Бєлгородської В’ячеслава Гладкова та Брянської Олександра Богомаза. Укази про це з’явилися на сайті президента Росії 13 травня.

Керувати Бєлгородською областю замість Гладкова призначили Олександра Шуваєва – генерал-майора, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Раніше Шуваєв воював також у Сирії та Грузії, а до нового призначення обіймав посаду заступника губернатора Іркутської області.

Богомаза на його посаді замінить Єгор Ковальчук, який до цього обіймав посаду голови окупаційного уряду підконтрольної РФ частини Луганської області. З 2019 до 2022 року він працював на посаді заступника губернатора Челябінської області, а у 2023 і 2024 роках був мером Міасса, міста в Челябінській області.

