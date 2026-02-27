У російському Бєлгороді 60 тисяч людей залишилися без електрики після ракетного удару

У прикордонному російському обласному центрі Бєлгороді майже 60 тисяч людей залишилися без електрики, повідомив зранку 27 лютого губернатор В’ячеслав Гладков. Дитячі садки та школи у місті працюватимуть, їх перевели на резервну генерацію.

Очільник області сказав, що ввечері 26 лютого Бєлгородська агломерація (з чисельністю жителів близько пів мільйона) зазнала масованого ракетного обстрілу з боку ЗСУ. За його словами, ніхто не постраждав. Серйозні пошкодження завдані об’єктам енергетичної інфраструктури.

«Повністю перевести на резервну генерацію Бєлгородську агломерацію фізично неможливо, попри те, що ми сконцентрували на території Бєлгородської області величезний запас резервної генерації і продовжуємо це робити», – розповів Гладков.

Місцевий телеграм-канал «Пепел» (визнаний іноагентом, його автор перебуває в еміграції) пише, що під удар 26 лютого потрапила Бєлгородська ТЕЦ.





Упродовж останніх тижнів енергетична інфраструктура Бєлгорода та області регулярно зазнає ударів, у регіоні фіксуються перебої з електрикою, опаленням та водою.

Війська РФ від початку великої російсько-української війни завдають ударів по енергетиці України. На початку 2025 року через російські удари без тепла і світла залишилися жителі Києва.