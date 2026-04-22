З прикордонних із Україною областей РФ могли виїхати близько 60 тисяч людей

Росіяни, які живуть у прифронтових регіонах на кордоні з Україною, все частіше їх покидають. Лише з Бєлгородської та Курської областей з 2023 року могло виїхати близько 60 тисяч лише повнолітніх жителів. Про це повідомляє видання «Коммерсант» із посиланням на електоральну статистику – один із небагатьох видів даних по двох регіонах, доступних після початку повномасштабної війни.

За даними ЦВК, у Курській та Бєлгородській областях за останні три роки кількість виборців знизилася на 58,7 тисячі осіб. У Бєлгородській області їхня кількість скоротилася на 26 тисяч (2,1%), а в Курській – на 32,7 тисячі (3,6%). Обидва регіони практично щодня зазнають обстрілів, а частина Курської області кілька місяців була захоплена військовими ЗСУ, що призвело до евакуації жителів кількох районів.

Щодо Курської області електоральну статистику втрат населення побічно підтверджує Федеральний єдиний реєстр застрахованих осіб. З 2023 року у ньому було зареєстровано 28 126 заяв від жителів області щодо вибору організацій для медичної допомоги за межами регіону. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков наприкінці 2025 року також повідомляв, що близько 60 тисяч осіб змінили прикріплення в системі обов’язкового медичного страхування (ОМС) у регіоні, і більшість тих, хто це зробили, – жителі прикордонних муніципалітетів.

Офіційні дані щодо втрат населення з прикордонних регіонів регіональні органи Росстату не розголошують за розпорядженням уряду РФ. Експерти, опитані «Коммерсантом», при цьому зазначають, що місцевій владі вдалося уникнути «обвального» скорочення населення за рахунок державної підтримки, зокрема пільгового надання земельних ділянок та запуску у 2026 році регіональної пільгової іпотеки на будівництво під 8,5%.