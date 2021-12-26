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Правозахисники: у 2021-му Росія «подвоїла зусилля» з придушення свобод в інтернеті

Правозахисники вказують на блокування інструментів, що використовуються для обходу цензури, тиск на технологічні компанії, щоб вони дотримувалися «все більш задушливих правил»

Правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що російська влада за останній рік «подвоїла свої зусилля» для придушення свобод в інтернеті.

Правозахисники вказують на блокування інструментів, що використовуються для обходу цензури, тиск на технологічні компанії, щоб вони дотримувалися «все більш задушливих правил».

«Драматичне придушення свобод в цьому році є кульмінацією багаторічних зусиль влади обмежити права і свободи росіян в інтернеті», – заявила Анастасія Круопе, молодший дослідник HRW з Європи і Центральної Азії.

Влада «використовує свій зростаючий технологічний потенціал для участі в непрозорих, незаконних і позасудових обмеженнях цифрових прав у Росії», – сказала вона.

24 грудня суд у Москві оштрафував компанію Google на 7,2 мільярда рублів (98 мільйонів доларів) за «систематичне невидалення» забороненої в Росії інформації. Це перше застосування такого штрафу проти інтернет-бізнесу в Росії.

Корпорація визнана винною за статтею про повторне вчинення правопорушення, пов’язаного з невидаленням інформації, як цього вимагає законодавство. Покарання для юридичних осіб – від 5 до 10 відсотків виручки бізнесу протягом року до скоєння правопорушення.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив соціальні медіаплатформи та інших технологічних гігантів у порушенні законів про Інтернет, включаючи спроби змусити іноземні фірми відкривати офіси в Росії та зберігати персональні дані росіян на її території.

Багато критиків стверджують, що цей крок є спробою російської влади посилити контроль над Інтернетом і придушити інакомислення.

Соцмережі вже оштрафовані в Росії на сотні мільйонів рублів за порушення контенту. Однак штрафи, які отримали Meta, Twitter, Google та інші іноземні технологічні гіганти, сягали десятків мільйонів рублів, а не мільярдів.

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