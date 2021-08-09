«Око за око» – Кремль блокує сайти в Криму, щоб насолити США?

Майже три десятки українських інтернет-ресурсів заблоковані у Криму. А вже зовсім скоро, через російський закон про «ЗМІ-іноагентів», можуть заблокувати Крим.Реалії та Радіо Свобода.

«Укрінформ», «Цензор.нет», Blackseanews, ТСН та «Українська правда» – це все ресурси, які, за даними Кримської правозахисної групи , заблоковані на території Криму. Росія й надалі закриватиме доступ до всіх ресурсів, які не підтримують наратив Кремля, до такого висновку приходять незалежні медіаексперти, які слідкують за дотриманням свободи слова в Росії.

Навіть на пошту Крим.Реалії приходять листи від кримчан, які скаржаться на обмеження в свободі доступу до інформації. Кажуть, що «Роскомнадзор» вже блокує доступ і до груп у соцмережах.

«Зараз у фейсбук-групах просто так новини, приміром, «Кримського бандерівця» не прочитати! Натискаєш на новини і вилітає повідомлення «Роскомнадзора». А для таких як я новини дуже важливі. Важливі, щоб остаточно не з’їхати з глузду від того свавіллям, яке щодня відбувається», – написав у листі до Крим.Реалії кримчанин Віктор.

На півострові регулярно, з 2016 року, блокують і сайт Крим.Реалії . Першою, про заборону ЗМІ у Криму заговорила експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська.

«У зв'язку з систематичним розміщенням матеріалів, які містять ознаки екстремістської діяльності, що заборонено законом, ухвалено рішення про обмеження доступу до інформації розповсюджуваної інтернет-ресурсом Крим.Реалії», – заявила у 2016 році підконтрольна Кремлю прокурор Криму (2014-2016) Наталія Поклонська.

На сайті Крим.Реалії є матеріали про маєток Путіна , про схеми обходу міжнародних санкцій і життєві, не прості історії кримчан – це теми, про які не розповідають підконтрольні Росії ЗМІ. І саме тому, на думку редакції, Кремль не влаштовує діяльність незалежного ЗМІ Крим.Реалії.

«Ми даємо широку інформацію непідконтрольну Росії. Крим.Реалії всі сім років працювало під тиском, під загрозами блокування, під загрозою арештів журналістів», – зазначив у коментарі Володимир Притула, керівник проєкту Крим.Реалії від української служби Радіо Свобода.

Закон про «ЗМІ-іноагентів» у Росії був ухвалений в 2017 році. Згідно з ним, усі ЗМІ, які мають хоч якесь фінансування з-за кордону, повинні маркувати свої матеріали як такі, що виготовлені іноземними агентами. Якщо ж ЗМІ цього не виконує, на ресурс чекають блокування та штрафи. Радіо Свобода – це некомерційне ЗМІ, фінансується Конгресом США. І тому, за російськими правилами, теж потрапило до списку іноагентів. Крим.Реалії – це проєкт Радіо Свобода, тому накладені обмеження на головний ресурс впливають і на кримську його частину.

Більшість міжнародних редакцій не вважають себе іноземними агентами і відмовляються ставити відповідне маркування. Російські суди вже виписують мільйонні штрафи, а потім, як кажуть експерти, справа дійде і до блокування

«Це легка здобич для влади. Якщо редакції іноземних ЗМІ не оскаржуватимуть ці постанови, то вони набудуть чинності досить швидко. Там 10 днів виділяється для набуття чинності, і після цього їх одразу ж заблокують. А на саме блокування треба лише кілька днів», – пояснила для Крим.Реалії адвокат, юрист ГО «Роскомсвобода» Катерина Абашина.

На початку червня, на діловому сніданку з речницею МЗС Росії Марією Захаровою Європейське представництво в Росії та низка ЗМІ засудили утиски свободи слова і так званий закон про «ЗМІ-іноагентів».

«Ми вважаємо, що цей закон утискає можливості ЗМІ працювати вільно. Також, у цієї роботи є досить негативна конотація. Це законодавство суперечить Європейській конвенції з прав людини», – зазначив у зверненні до Марії Захарової прессекретар Представництва Європейського союзу в Росії Андріс Кужниєкс.

Натомість, Марія Захарова відповіла, що це, мовляв, така відповідь уряду США, який обмежує діяльність російських журналістів в Америці.

«Око за око, тому що ідеологія цієї фрази, полягає в тому, щоб зупинити нападника перед нападом. Якби не було відповідних заходів, я вас запевняю, нападали б постійно і сліпих було б більше», – відповіла представнику ЄС в Росії Марія Захарова, речниця МЗС Росії.

«Не можна вводити «око за око», бо це собі рівноцінно, що собі око виколоти. Деякі журналісти, які працюють у цих виданнях – бояться що їх оголосять іноземними агентами. Деякі спікери, які співпрацюють з цими виданнями, бояться, що їх оголосять іноземними агентами і припиняють співпрацювати», – так на заяву Марії Захарової відреагував головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

Ми запитали у кримчан, як вони ставляться до блокування сайтів на кшталт Крим.Реалії. Ось відповіді, які ми почули:

– «Роскомнадзор» діє відповідно до законодавства і це правильно. Адже ми живемо в правовій державі.

Люди мають право знати

– Я до таких блокувань ставлюся нейтрально, адже новини і ЗМІ для мене не є чимось важливим.

– Я вперше про це чую. Я не знала цієї інформації, але чітко розумію, чому це відбувається. Відсутність інформації призводить до байдужості

– Коли блокують будь-які новини, російські новини чи закордонні – це, в будь-якому випадку, погано, тому що люди мають право знати.

– Я вважаю, що деякі сайти можна блокувати, а деякі не політкоректно.

– Я не так часто дивлюся те, що блокують, мене це не стосується.

Я хочу отримувати інформацію з різних джерел, а вже кому довіряти я вирішу сам

– Я ставлюсь категорично негативно. Війна з цими ресурсами ні до чого доброго не приведе. Мені здається, вона лише озлобить наших людей. Я хочу отримувати інформацію з різних джерел, а вже кому довіряти, я вирішу сам.

– Я до блокувань ставлюся вкрай негативно. Вважаю, що цензурі немає місця в 2021 році».

Такими були відповіді кримчан на бліц-опитування журналістів у Сімферополі.

Головний редактор Крим.Реалії Володимир Притула пояснює, що до можливих обмежень вже готуються. Публікують детальні інструкції, як обходити блокування за допомогою VPN, створюються дзеркальні сайти, а на платформах Facebook , Instagram , Telegram та YouTube публікуватимуть ще більше контенту.

«Не всі секрети буду відкривати відразу. Але зазначу – кримчани мають право знати, мають право отримувати достовірну, незалежну, об’єктивну інформацію. На жаль, на території Криму, фактично немає ЗМІ, які могли б надавати таку інформацію. Ми ж в Крим.Реалії саме це й намагаємось робити і будемо продовжувати й надалі», – наголосив керівник проєкту Крим.Реалії від української служби Радіо Свобода Володимир Притула.

Радіо Свобода блокування ресурсів за законом про ЗМІ як іноземних агентів категорично засуджує. І вважає, що це суперечить принципам вільного доступу до інформації. Як наслідок, Радіо Свобода вже звернулося зі скаргою до Страсбурзького суду з приводу порушення прав людини.