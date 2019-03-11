Гривня зміцнилася ще на 8 копійок стосовно долара – НБУ

Гривня зміцнилася ще на вісім копійок стосовно долара, повідомив Національний банк України.

На 12 березня офіційний курс встановлений на рівні 26 гривень 31 копійки за долар.

Євро здешевшав на 18 копійок – до 25 гривень 58 копійок.

Національний банк України 7 березня відзначив, що «курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів». Серед причин зміцнення валюти регулятор назвав експортну виручку, збут валюти бізнесом та населенням і слабке зростання імпорту товарів.

Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 49 копійок впродовж останнього року долар сягнув 5 вересня 2018 року.