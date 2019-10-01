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01 Жовтень 2019, Київ 17:15
Новини | Економіка

Гривня втратила 36 копійок стосовно долара – НБУ

На 2 жовтня офіційна вартість долара встановлена на рівні 24 гривень 55 копійок

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Гривня втратила 36 копійок стосовно долара, свідчать дані на сайті Національного банку України.

На 2 жовтня офіційна вартість долара встановлена на рівні 24 гривень 55 копійок.

Курс гривні знижується другий день поспіль. 30 вересня долар оновив цьогорічний антирекорд і коштував 24 гривні 8 копійок, а вже 1 жовтня – 24 гривні 19 копійок.

/**/ /**/ /**/ Будівля Національного банку України, головного фінансового регулятора держави.
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На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

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