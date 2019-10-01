Гривня втратила 36 копійок стосовно долара – НБУ

Гривня втратила 36 копійок стосовно долара, свідчать дані на сайті Національного банку України.

На 2 жовтня офіційна вартість долара встановлена на рівні 24 гривень 55 копійок.

Курс гривні знижується другий день поспіль. 30 вересня долар оновив цьогорічний антирекорд і коштував 24 гривні 8 копійок, а вже 1 жовтня – 24 гривні 19 копійок.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.