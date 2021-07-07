У парі гривня-долар фіксуються мінімальні коливання – міжбанк

На українському міжбанківському валютному ринку 7 липня фіксуються мінімальні зміни котирувань порівняно з результатами торгів 6 липня. За даними Finance.ua, після початку сесії незначно посилився долар, станом на 12:25 дорожчає національна валюта – до 27 гривень 27–29 копійок за долар, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів напередодні.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 32 копійки за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Регулятор фактично відбив лише ранковий рух на валютному ринку, посилення гривні буде враховано в офіційному курсі, який оприлюднюється близько 16:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.