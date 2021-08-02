Долар посилився проти гривні на торгах міжбанку

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 2 серпня завершилися на рівні 26 гривень 85–87 копійок за долар, це на 7 копійок більше за рівень закриття торгів 30 липня, свідчать дані Finance.ua.

Національний банк України встановив на 3 серпня курс 26 гривень 84 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що на ринку працював ефект «першого дня місяця».

«Традиційно компанії підбиватимуть підсумки минулого звітного періоду. Це знизить їхню активність на міжбанку і призведе до загального скорочення статистики торгів за 2 серпня», – ішлося в ранковому повідомленні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.