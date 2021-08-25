НБУ послабив гривню на 4 копійки щодо долара США

Національний банк України встановив на 26 серпня курс 26 гривень 71 копійка за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 26 гривень 71,5–73,5 копійки за долар.

Упродовж майже всієї сесії 25 серпня попит на долар незначно перевищував пропозицію, відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.