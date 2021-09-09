Гривня зростає на міжбанку в очікуванні рішення НБУ щодо облікової ставки

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 9 вересня відбуваються на тлі переваги пропозиції долара над попитом, відзначають фахівці сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, станом на 12:55 котирування становлять 26 гривень 70,5–72,5 копійки за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 8 вересня.

«Опосередковано на поведінку всіх сегментів фінансового ринку вплине і сьогоднішнє рішення Нацбанку щодо облікової ставки (оголошення очікується о 14:00 – ред.). Наш прогноз про її підвищення до 8,5% річних «Мінфін» залишає в силі. Інфляція зашкалює, і чиновникам треба на це реагувати хоча б у межах анонсованого раніше підняття облікової ставки до 8,5% річних», – вказують експерти.

Національний банк України наразі стримано реагує на ситуацію на міжбанку і встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 75 копійок за долар, що не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україні належить пройти період значних зовнішніх боргових виплат.